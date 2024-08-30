В больнице скончался второй пешеход, сбитый на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле

В больнице скончался второй мужчина-пешеход, пострадавший в ДТП на улице Индустриальной у дома № 66. Информацию подтвердили в Госавтоинспекции.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром. По версии ГАИ, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал с проезжей части, допустив наезд на двух пешеходов, идущих по тротуару. От полученных травм один из мужчин скончался до приезда скорой помощи. Второй пострадавший был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Их личности устанавливаются.