В больнице Нижнего Тагила умер мужчина, которого 2 года назад сильно покалечил боксёр

3 декабря в больнице Нижнего Тагила после инсульта скончался 52-летний житель Лесного Глеб Дмитриев. В августе 2019 года мужчину во время драки сильно покалечил боксёр. Как рассказала E1.ru жена пострадавшего, Глеб больше двух лет добивался правосудия.

В тот день Дмитриев привёз на своей «Газели» товар на местный рынок. При въезде на рыночную площадь путь ему перегородила неправильно припаркованная иномарка местного жителя Максименко. Дмитриев пнул колесо его машины, чтобы хозяин её отогнал.

Из автомобиля вышел его владелец, и между мужчинами завязалась словесная перепалка, после чего Максименко убрал машину и освободил проезд. Позже Максименко привёз на рынок боксёра Альберта Абдулова, чтоб тот «наказал» Дмитриева. Абдулов позвал Дмитриева поговорить и через несколько секунд разговора нокаутировал оппонента. В итоге у Дмитриева оказалась сломана нога и височная кость. Удар запечатлела камера наблюдения ближайшего магазина, а последствия конфликта и лица его участников зафиксировала на телефон бывший следователь прокуратуры Надежда Бугленко, оказавшаяся рядом.

По словам пострадавшего, впоследствии Абдулов не пытался оказать какую-то помощь или оплатить лечение. Максименко, организовавший этот конфликт, вообще «удалился» из этой истории. Сам Дмитриев на несколько месяцев лишился работы.

«У него сломана височная кость, сломан нос от удара, порваны челюстные отростки, перелом ноги. Возбудили бесфигурантное уголовное дело по статье “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью” (ст. 112 УК РФ). Прошло больше полутора лет, но до сих пор преследуют головные боли. Подозреваемых и обвиняемых в деле нет. Нападавший Альберт опрошен как свидетель», — рассказывала ранее E1.ru жена пострадавшего Ирина.

Абдулов рассказывал сотрудникам полиции, что у него вышел конфликт с Глебом и он его просто толкнул. Эту историю прокомментировал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

«С одной стороны, любому человеку, который подвергся нападению и избиению, всегда хочется посочувствовать как потерпевшему. Но, к сожалению, далеко не всегда те, кто получил такой статус, действуют так, как предписывает закон. Применительно к этой истории могу сказать, что гражданин, фигурирующий в видеоролике, более полутора лет, как ни странно, отказывается от дачи показаний дознавателю, а изначально и вовсе пояснял, что сам упал и получил травму. Хочу посоветовать этому человеку как можно скорее прийти в территориальное УВД и в установленном порядке письменно пояснить, что с ним произошло, для того чтобы представители МВД могли принять адекватные меры реагирования», — отметил полковник Горелых.

Ирина по этому поводу пояснила, что Глеб подписал первоначальные объяснения, когда был в тяжёлом состоянии и плохо понимал, что подписывал.

Уголовное дело почти два года было бесфигурантным, пострадавший добивался, чтобы причинение вреда здоровью было верно квалифицировано. Всё это время он не мог нормально ходить и мучился от головных болей, а 3 декабря скончался в больнице. По словам его супруги, врачи поставили Глебу предварительный диагноз «инсульт», родные уверены, что это одно из последствий травмы.

Боксёр, напавший на Глеба, до сих пор не наказан. Уголовное дело передали в суд только в середине ноября этого года. Но до его рассмотрения Глеб не дожил.