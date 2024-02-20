В больнице Невьянска скончалась 20-летняя девушка, которую ударило отлетевшее колесо фуры

Сегодня в больнице Невьянска, так и не придя в сознание, умерла 20-летняя девушка Анна, которую сбило колесо фуры на Серовском тракте. Информацию о смерти подтвердил её молодой человек, сообщает E1.ru.

ДТП произошло 16 февраля. Пара возвращалась из гостей в Пермь. Проезжая Кировград, они увидели перевёрнутую машину и решили остановиться, чтобы помочь пострадавшим. Когда Аня стояла на обочине, мимо проезжала фура МАЗ, заднее левое колесо грузовика отлетело в легковушку, а потом отскочило девушке в голову. Ещё одним пострадавшим оказался 35-летний мужчина, ему удар пришёлся в ноги.

Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. По данным Госавтоинспекции, 55-летний водитель грузовика МАЗ вёз химическую продукцию из Екатеринбурга в Нижний Тагил.