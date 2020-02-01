В больнице Нефтекамска мужчина избил беременную женщину-врача

В одной из больниц башкирского Нефтекамска мужчина избил беременную женщину-врача. Как сообщил в своём Instagram министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, сейчас пострадавшая находится под угрозой выкидыша.

«На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребёнка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил её из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я — нет. От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой её будущий ребёнок. Доктор какое-то время не сможет вернуться к работе», — написал Забелин.

Как пишет Znak.com со ссылкой на региональный СК, инцидент произошёл 31 января. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего.