В больнице Краснотурьинска заживо сгорел пациент 

Накануне, 7 сентября, в больнице Краснотурьинска произошёл пожар в одной из палат отделения неврологии на втором этаже. В результате ЧП один пациент погиб. Как сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск», по официальной информации, погибший 55-летний мужчина устроил пожар в результате неосторожного обращения с огнём и бытовой химией. Другие пациенты, которые находились в палате, получили ожоги различной степени тяжести.

Как сообщает «Коммерсантъ», по данным регионального МЧС сообщение о возгорании поступило 7 сентября в 9:36. До прибытия спасателей эвакуировались 19 человек, 8 из которых — сотрудники больницы. Тушили пожар 5 единиц техники и 13 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10:20. В пресс-службах регионального СКР и прокуратуры отказались от комментариев.