В больнице Екатеринбурга умерла пациентка, которую медики выставили из палаты в коридор

В ГКБ № 20 Екатеринбурга 10 марта умерла 30-летняя пациентка. Как рассказал телеграм-каналу «Лампа» муж погибшей Андрей, его супругу госпитализировали с предварительным диагнозом «панкреатит». Несколько ночей женщина провела в палате. Потом её кровать перетащили в коридор и поставили рядом с туалетом, так как она сильно кричала от боли.

«Увидел в коматозном состоянии жену свою. Докторам показал, сказал, что плохо дышит. Мне сказали: “Она спит, всё будет хорошо”. Прошло время, три часа примерно, ни один врач не подошёл. Потом подошёл только врач, констатировал смерть, и всё», — рассказал мужчина.

Как пишет Znak.com, по факту смерти пациентки управление здравоохранения администрации Екатеринбурга инициировало внутреннюю служебную проверку.