В больницах Свердловской области снова увеличили число коек для больных коронавирусом

С 2 июля по приказу Минздрава Свердловской области в больницах региона увеличили число коек для больных коронавирусом, пишет Znak.com.

Для пациентов подготовлено 7404 места, в том числе 772 места оборудовано в реанимациях.

Предусмотрена госпитализация пациентов в 44 больницы региона.

На 1 июля, по данным издания, в больницах работало 6919 коек для больниных ковидом, на 22 июня мощность коечного фонда для инфицированных составляла 4437 мест.

Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области растёт ежедневно, за сутки 5 июля в регионе зарегистрировано 322 новых случая COVID-19, состояние 540 госпитализированных оценивалось как тяжёлое, 342 из них находились в реанимации.