В больницах отменили обязательный анализ на коронавирус перед плановой госпитализацией

При плановой госпитализации в больницы больше нет необходимости предоставлять отрицательный ПЦР-анализ на коронавирус — такие изменения в конце года федеральный Минздрав внёс в приказ о временном порядке работы больниц во время пандемии коронавируса, пишет E1.ru.

В областном оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили, что обязательный тест для плановой госпитализации больше не нужен «при отсутствии для него оснований».

Ранее пациенту, которому нужна стационарная помощь в плановом порядке, участковый терапевт выдавал обязательное направление на мазок на выявление новой коронавирусной инфекции наряду с другими анализами. Направление на госпитализацию выдавалось при получении отрицательного ПЦР-анализа.

На 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 64 018 случаев заражения коронавирусом, 56 435 уже выздоровели, 1753 человека скончались.