В Богдановиче в пьяном ДТП погиб ехавший в багажнике пассажир

В Богдановиче в ночь на 15 июня пьяный водитель на ВАЗ-2114 вылетел с дороги и приземлился на крышу, сообщает пресс-группа управления ГИБДД по Свердловской области.

В машине находились три человека, один из пассажиров по неизвестным причинам лежал в багажнике, он позже скончался в реанимации. Второй пассажир 2001 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму. Сам водитель отделался ушибами. Всех участников аварии увезли в больницу Богдановича, в обстоятельствах происшествия сейчас разбирается ГИБДД.

«По предварительным данным, около трёх часов ночи 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь по улице Первомайской, не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над транспортным средством, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Полицейские уже опросили очевидцев и провели медосвидетельствование водителя, в крови у него нашли алкоголь — 0,587 мг/л.