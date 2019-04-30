В Богдановиче председатель думы принёс венок в рабочий кабинет коллеги

Председатель думы Богдановича Юрий Гринберг принёс венок на рабочее место заведующей организационным отделом думы Татьяны Копыловой накануне её последнего рабочего дня, пишет Ura.ru.

«Мы все были шокированы, когда Гринберг принёс и положил возле Копыловой венок. Дело в том, что они не сработались, председатель думы отказался продлять с ней контракт. При виде венка у Татьяны сильно поднялось давление. В итоге сегодня у неё должен был быть последний рабочий день, а она попала на больничный. Все восприняли венок Гринберга как какой-то намёк Копыловой», — рассказал депутат думы Богдановича.

Однако сам глава думы заявил, что никаких намёков Копыловой он не делал.