В Благовещенске завершили строительство первого автомобильного моста в Китай

На Дальнем Востоке завершено строительство первого автомобильного трансграничного моста между Россией и Китаем, пишет РБК.

Двухполосный мост через реку Амур соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, его длина — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров дорожного полотна соответственно. Протяжённость подъездных путей составляет ещё около 20 километров.

Соглашение о возведении моста было подписано между странами ещё в 1995 году, но реально строительство началось лишь в декабре 2016 года, отмечает «Интерфакс».

Полностью мост будет запущен в эксплуатацию весной 2020 года. Ожидается, что его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей, или 5,5 тысячи человек в сутки.