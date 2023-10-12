«В бизнесе надо следовать завету Ленина — учиться, учиться и учиться». Владелица сети химчисток в Нижнем Тагиле Галина Русинова — о том, как из руин советского предприятия создать современную сервисную компанию

В Нижнем Тагиле вот уже 21 год химчистка «Эколини», расположенная по адресу Октябрьский проспект, 7 и имеющая пункты приёма во всех районах, помогает горожанам сохранить свою дорогую одежду и обувь. Владелица бизнеса Галина Русинова начинала карьеру контролёром ОТК в Нижнетагильском производственном управлении химчисток и прачечных. Потом открыла своё дело. Журналистка АН «Между строк» пообщалась с Галиной и узнала, как строился бизнес, сколько пришлось учиться, чтобы стать профи, и как Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и нижнетагильский центр «Мой бизнес» помогли предпринимательнице в развитии её компании.

«Эколини» не только оказывает услуги по химической чистке одежды, но и выполняет работы по чистке меха, покраске одежды, восстановлению обуви и очистке ковров, используя в своей работе только самое передовое оборудование и технологии.



Аппарат по удалению мелких пятен, установка по глажке мужских и женских сорочек



Галина Русинова в сферу химчистки попала случайно. В 1974 году после школы она поступила на вечернее отделение Нижнетагильского филиала УПИ на специальность «Металлургия чёрных металлов». Тогда и решила для подработки устроиться в химчистку.

«Так как я училась на вечернем отделении, нужно было где-то зарабатывать, и я устроилась в химчистку на вакансию контролёра ОТК. Потом меня перевели работать секретарём-машинисткой. Однажды к нам приехали специалисты из Московского технологического института и предложили поступить к ним в Москву учиться», — рассказывает Галина Русинова.

Приёмный пункт химчистки

После третьего курса Галина забирает документы из Нижнетагильского филиала УПИ и поступает в Московский технологический институт, который оканчивает в 1981 году. Получив диплом технолога, она пошла работать по специальности в Нижнетагильское производственное управление химчисток и прачечных. Организация в то время обслуживала огромную территорию — от Нижнего Тагила до Ивделя.

В начале девяностых годов управление было реорганизовано и Галина приобрела часть акций нового предприятия. Также акционерами стали её коллеги. В 2001 году семья Русиновых уезжает жить в Екатеринбург. Но уже через год, в 2002 году, им поступило предложение выкупить все акции химчистки. Тогда Ирина вместе с мужем вернулись в Нижний Тагил, где стали собственниками, по сути, нового предприятия.

«Когда мы с мужем приехали обратно в Нижний Тагил из Екатеринбурга, здесь была одна действующая, но очень старая машина химчистки. Одежду приходилось гладить одним утюгом, а в прачечной стояли сломанные стиральные машины», — рассказывает Галина.



Сейчас в сети химчисток стоит европейское оборудование



Чтобы поднять бизнес, Галина Русинова и трое учредителей новой компании продали прачечные, также входившие в состав бывшего управления, и оставили только химчистку.

«Как только появился центр “Мой бизнес”, с того момента мы и начали сотрудничать. В частности, в центре можно оформить заём всего под 3,5% годовых, таких условий нет ни в одном банке. Они очень помогают предпринимателям. Наша сеть химчисток брала займы раз 10. И всегда фонд решал ситуацию оперативно и подсказывал лучшие варианты для нас. Часто мы участвуем в разных конкурсах, организованных Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. А также принимаем участие в образовательных программах центра», — делится предпринимательница.

Процесс восстановления изделия с помощью аэрографа Финальная стадия ухода за экошубой с помощью обдува и сушки

За 21 год работы сеть химчисток «Эколини» то расширялась, то уменьшалась. Но при всех сложностях и перипетиях, связанных в том числе с макроэкономическими факторами и кризисами, Галина Русинова продолжает развивать бизнес и держать руку на пульсе самых актуальных тенденций в отрасли, регулярно вместе со своими сотрудниками обучается новым технологиям в сфере химчистки, посещает различные отечественные и зарубежные выставки, приобретает самое современное оборудование.

«Если ты решил чем-то заняться, ты должен максимально всё изучить, прежде чем начать. Постоянно развиваться и, как завещал ещё Владимир Ильич Ленин, “учиться, учиться и учиться”, а не просто вложить деньги в надежде, что всё окупится. Так не работает», — делится опытом предпринимательница Галина Русинова.

Ковровая линия во время чистки и стерилизации оборудования

Сегодня компания «Эколини» — это фабрика химчистки и 9 приёмных пунктов в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Качканаре, Нижней Туре и Лесном. Предприятие оказывает полный комплекс услуг в сфере химчистки и стирки. В ближайшее время планируется запустить ещё одну услугу — чистку мебели.