В Биробиджане местный житель расстрелял радар из ружья после очередного штрафа

43-летний житель Биробиджана расстрелял из ружья прибор автоматической фотовидеофиксации нарушений из-за очередного штрафа, сообщает управление МВД по Еврейской автономной области.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружьё и поехал на ул. Биршоссе 12 км. Около стационарного комплекса автоматической фотовидеофиксации выстрелил несколько раз в прибор», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается ущерб, причинённый бюджету области. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Отмечается, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима, но судимостей у него не было.