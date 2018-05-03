В билетах РЖД исчезнет московское время

Московское время полностью исчезнет из билетов РЖД начиная с 1 августа, сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании. По мнению руководства предприятия, нововведение позволит избежать путаницы. В июле прошлого года на билетах рядом с московским временем стали дублировать местное.

В РЖД напоминают, что продажа билетов начинается за 90 дней до отправления, поэтому обновлённые талоны уже поступили в продажу.

С января 2019 года также появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Предполагается, что такие билеты будут существенно дешевле обычных.