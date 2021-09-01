В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим во время теракта в школе

В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим 17 лет назад во время теракта в школе № 1, со ссылкой на правительство Северной Осетии пишет Znak.com.

Дни памяти пройдут по сложившемуся за многие годы сценарию, рассказали в правительстве региона. В траурных мероприятиях примут участие не только жители Северной Осетии, но также делегации из Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и других регионов. Особое внимание в этот раз уделят мерам санитарной безопасности, отметил руководитель администрации главы Северной Осетии Ибрагим Гобеев.

В день захвата школы 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы прозвучит школьный звонок и начнётся возложение цветов и венков. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи. По традиции в школу принесут игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам. Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка.

Во Дворце культуры города Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии, там же 1 сентября пройдёт пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации «Матери Беслана». Кроме того, в культурном учреждении будут вручать памятные медали «Спасибо за жизнь» спасателям, врачам и социальным работникам, занимавшихся ранеными. 2 сентября мероприятия продолжатся как во дворе школы, так и на мемориальном комплексе «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта.

3 сентября во дворе школы № 1 пройдёт литургия, будет объявлена минута молчания. В небо выпустят 334 белых шара — по количеству погибших. Затем участники мероприятия направятся крестным ходом на кладбище «Город ангелов», где под метроном зачитают все фамилии и имена погибших.

Напомним, 1 сентября 2004 года группа террористов в Беслане захватила школу № 1 и удерживала в заминированном здании в течение трёх дней 1128 заложников — школьников и граждан, пришедших на праздничную линейку. На третий день после прогремевших взрывов силовики взяли школу штурмом, почти все боевики были уничтожены (один террорист позже получил пожизненное заключение). В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.

В 2019 году, к 15-летию трагедии, свои документальные фильмы выпустили Юрий Дудь и Ксения Собчак, а также «Новая газета». Движение «Голос Беслана» в 2007 году обратилось в ЕСПЧ. Через пять лет Европейский суд по правам человека ответил пострадавшим в трагедии, признав вину РФ в том, что при штурме применялась военная техника «неизбирательного характера», что привело к гибели большого количества заложников. Кроме того, было нарушено право людей на жизнь.