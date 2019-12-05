В Берёзовском ювелирный магазин ограбили на 3 млн рублей

Двое мужчин накануне вечером напали на ювелирный магазин «Золотой ларец» на улице Театральной, 28 в Берёзовском и вынесли оттуда украшения на 3 млн рублей, пишет E1.ru.

В полиции Берёзовского рассказали, что два человека вошли в магазин, открыли витрины и стали забирать украшения. Нападавшие скрывали лица шапками и шарфами или воротниками водолазок, поверх них ещё натянули капюшоны. При этом у них не было при себе предметов, похожих на оружие, и они никак не угрожали продавцам. Витрины в магазине не закрывались на замки, поэтому их даже не пришлось разбивать. Похитили в основном золотые цепи и браслеты. С похищенным имуществом грабители скрылись во дворах на улице Шиловской.

«Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения в самом магазине. Сейчас опрашивают граждан, ищут подозреваемых. Ограбление произошло в центре города, где много торговых объектов и камер наблюдения на них. Полиция также намерена их изучить», — рассказал заместитель начальника отдела МВД по городу Берёзовскому Александр Темников.

Судя по скриншотам с записей видеокамер, один из налётчиков азиатской внешности. Полиция просит граждан, которые стали очевидцами преступления, обращаться в дежурную часть по телефону: +7 (34369) 4-75-00, конфиденциальность гарантируется.