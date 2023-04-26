В Берёзовском пьяный рецидивист убил прибывшего на вызов медика скорой помощи

Накануне, 25 апреля, в Берёзовском был убит 28-летний работник скорой помощи. По данным следствия, бригада медиков прибыла по вызову в один из домов на улице Гагарина для оказания помощи женщине. Их встретил мужчина, который нанёс медбрату удар ножом в область груди. Пострадавший был экстренно госпитализирован своими коллегами в Берёзовскую ЦГБ, но от полученного ранения вскоре скончался.

По словам помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Максима Чалкова, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 66-летний подозреваемый был неоднократно судим и провёл в местах лишения свободы 15 лет: он был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также за кражи.

«Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого им спиртного. Задержать фигуранта представителям территориального отдела МВД удалось по горячим следам после получения от коллег впоследствии погибшего медработника информации о произошедшем ЧП. Сейчас сыщики уголовного розыска совместно с сотрудниками СКР выясняют все детали этого криминального инцидента», — отметил Валерий Горелых.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, одной из причин трагедии могла стать личная неприязнь подозреваемого к работнику скорой помощи.