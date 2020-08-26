В Берёзовском прокуратура отсудила у «Пятёрочки» 180 тысяч рублей для пенсионерки, сломавшей в магазине шейку бедра

Прокуратура Берёзовского через суд обязала компанию «Агроторг», управляющую торговой сетью «Пятёрочка», выплатить 180 тысяч рублей 92-летней пенсионерке, которую травмировали неисправные автоматические двери в одном из магазинов сети, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 21 ноября 2019 года — пожилая женщина при входе в магазин на улице Театральной в Берёзовском, проходя через автоматические раздвижные двери, получила удар створкой (позже выяснилось, что двери работали некорректно). При падении 92-летняя пенсионерка получила перелом шейки бедра и закрытую черепно-мозговую травму, в результате инцидента она потеряла способность ходить.

По итогам проверки прокурор Берёзовского направил в городской суд иск с требованием взыскать в пользу женщины сумму расходов, понесённых на лечение и приобретение специальных средств, необходимых для передвижения, а также компенсацию морального вреда. Берёзовский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с торговой сети 30 тысяч рублей в порядке компенсации затрат на лечение и 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.