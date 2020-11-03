В Берёзовском больница полностью заполнилась больными коронавирусом через четыре дня после перепрофилирования

Берёзовская центральная городская больница заполнилась заражёнными коронавирусом пациентами через четыре дня после её перепрофилирования под COVID-19, сообщил в Instagram главный врач больницы Станислав Кан.

По его словам, 29 октября — за день до запланированной даты — в его медучреждении развернули ещё 150 коек для заражённых ковидом, 20 из них — реанимационные. Уже 2 ноября все эти места оказались заняты.

«За этот небольшой период отделения полностью заполнены пациентами средней тяжести и тяжёлыми больными. На медперсонал ложится очень высокая физическая и моральная нагрузка, они рискуют своим здоровьем и жизнью. Но, несмотря на это, с честью выполняют свой долг. Такой труд не каждому под силу — он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и сильного характера. Я горжусь своими сотрудниками, их мужеством и силой духа и выражаю им огромную благодарность. Это не просто работа, это по-настоящему служение», — пишет Станислав Кан.

В связи с перепрофилированием пациентов Берёзовской ЦГБ из терапевтического и неврологического отделений отправят на лечение в Центральную городскую больницу Режа, больных из кардиологического и травматологического отделений — в горбольницу № 23 Екатеринбурга, а хирургического — в больницы № 20 и № 1 Екатеринбурга.