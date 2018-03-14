В Берлине неизвестный пытался напасть на Ангелу Меркель

Полиция задержала мужчину, попытавшегося напасть на канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня была переизбрана на этот пост в четвёртый раз, сообщает Welt.de.

В момент, когда Меркель выходила из здания Бундестага, неизвестный стал быстро приближаться к ней, выкрикивая угрожающие фразы на немецком. Полицейские быстро схватили и обезвредили мужчину.

В ходе голосования на заседании парламента Меркель получила необходимое большинство для переизбрания. В её поддержку выступили 364 депутата, против — 315, ещё девять воздержались.

Позднее должна состояться церемония, на которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером, после она будет приведена к присяге. Первое заседание нового германского кабинета министров также намечено на 14 марта.