В Белоярском районе силовики изъяли более 3 тысяч литров подпольных водки и коньяка

Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области изъяли более 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости с подпольного завода по розливу коньяка в селе Малобрусянское Белоярского района, сообщает начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Спецоперация проводилась вместе с представителями ФСБ и при поддержке ОМОН Росгвардии, по итогам задержаны восемь работников цеха. Завод, где разливали фальсификат, находился в подвале строящегося дома, там полицейские обнаружили четыре ёмкости объёмом 1 тысяча литров, от которых отходили разливочные пистолеты и шланги. Одна ёмкость была заполнена водой, вторая — спиртосодержащей жидкостью тёмного цвета, третья — чистым спиртом, четвёртая — суррогатной водкой.

Также из подпольного цеха были изъяты готовые к продаже коробки, полные бутылок с этикетками «Нефть», «Голд», «Царская», «Дербент», Hennessy, Zero, 247 литров этилового спирта, 395,5 литра колера для коньяка и более 61 тысячи пустых бутылок объёмом 0,5 литра. Ориентировочная сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей.

«У недобросовестных предпринимателей отсутствовала лицензия на право производства алкогольной продукции стоимостью 9,5 млн рублей. Что характерно, на вопрос оперуполномоченных УЭБ и ПК "а сами-то вы употребляете то, что производите в антисанитарных условиях", бутлегеры ответили, что от этого с позволения сказать пойла с красивыми этикетками живот пучит и голова наутро болит», — уточнил полковник Горелых.

По факту ликвидации цеха следственный отдел ОВД Заречного возбудил уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас в полиции устанавливают организатора подпольного производства.

Ранее, в апреле, силовики изъяли более 4 тонн спиртосодержащей жидкости в посёлке Измоденово Белоярского района. Там также разливали «Нефть», «Голд» и «Дербент». В феврале подпольную линию по продаже элитной водки нашли в одном из коттеджных посёлков Белоярского района. По факту ликвидации также было возбуждено уголовное дело.