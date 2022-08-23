В Белоярском районе ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ во время розыскных мероприятий в частном доме обнаружили крупную нарколабораторию в деревне Марамзина Белоярского городского округа Свердловской области. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, уточнив, что в лаборатории изготавливались синтетические наркотики в особо крупном размере.

Как сообщили в ведомстве, лаборатория ликвидирована, во время осмотра помещения было изъято более 11 килограммов мефедрона, а также оборудование и химические реактивы.

Сотрудники ФСБ установили личности преступников, которые причастны к данному делу. Ими стали двое жителей Екатеринбурга, которые находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело.

«Следственным подразделением УФСБ по факту совершения преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации, возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время преступники скрываются от следствия и объявлены в федеральный розыск. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление их местонахождения и задержание», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.