В Белоярском местная жительница напала с лопатой на корреспондентов телеканала «Россия» (ВИДЕО)

В посёлке Белоярский под Екатеринбургом на журналистов ВГТРК напали с лопатой во время съёмок, пишет E1.ru.

Журналисты снимали репортаж о спорной теме раздела земли собственников, когда на оператора Александру Серебрякову напала одна из героинь сюжета, которая ударила её лопатой.

По информации портала, девушка уже сняла побои, врачи поставили оператору диагноз «ушиб мягких тканей», сотрудница телеканала находится на больничном. Также во время конфликта была повреждена камера. Сотрудники телекомпании обратились в правоохранительные органы Белоярского района.

«Мы освещали спор между владельцами земли. Её бывшего хозяина признали банкротом, а землю выставили на торги и продали, но его дочь считает, что всё было сделано незаконно. Когда она увидела наших корреспондентов, то выбежала с лопатой и несколько раз ударила оператора-девушку, у неё ушибы, а камера сломана», — рассказала шеф-редактор «Вестей-Урал» Кристина Свет-Яковлева.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт обращения журналистов в полицию.

«По факту повреждения профессионального оборудования представителей средств массовой информации в момент исполнения ими служебных обязанностей сотрудники полиции Белоярского отдела внутренних дел в настоящее время проводят проверку. После получения официального заключения специалистов о степени тяжести травм, причинённых журналистам, а также о точном материальном ущербе их оборудованию представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сообщил он.

По одной из версий, женщина обиделась на журналистов, которые писали материалы о конфликте между собственниками земли ранее, и могла таким образом отомстить всем журналистам в лице оператора ВГТРК. Эту информацию проверяют полицейские.