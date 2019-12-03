В Белгородской области из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома (ВИДЕО)

В посёлке Яковлево Белгородской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном доме, из-за чего частично обрушилась стена здания. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате ЧП пострадали четыре человека.

«В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырёхэтажном многоквартирном доме произошёл хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — цитирует ТАСС заявление представителя областного ГУ МЧС.

Согласно официальным данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек.