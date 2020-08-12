В Беларуси заметили два элитных самолёта Минобороны России

За последние сутки два самолёта Ту-134АК Воздушно-космических сил России — с бортовыми номерами RA-65690 и RA-65992 — вылетели из Москвы в Минск, со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полётов FlightRadar пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным сервиса, Ту-134АК оборудован салоном класса люкс, на некоторых самолётах этой модификации установлена спецсвязь. По сведениям из открытых источников, борт RA-65690 используется для перевозки руководящего состава Минобороны России. Самолёт с бортовым номером RA-65690 вылетел из военного аэропорта Чкаловский в Московской области сегодня, 12 августа, в 9:44 мск. Последний зафиксированный сигнал поступил из района населённого пункта Ухвала в Минской области — самолёт направлялся в сторону Минска.

Также утром 12 августа из Москвы вылетел самолёт с бортовым номером RA-65992. Через несколько часов, в 14:26 мск, он вылетел обратно в Москву из аэропорта Жодино в Минске. Минобороны России не комментировало данные сервиса.

В Беларуси с вечера 9 августа не утихают протестные акции несогласных с результатами выборов президента страны. Протестующие считают победу действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицированной и требуют пересчёта голосов или обнуления результатов голосования. Для подавления протестов направлены милиция, военный спецназ и подразделения внутренних войск Белоруссии. За время протестов задержано больше 6 тысяч человек.