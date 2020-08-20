В Беларуси возбудили уголовное дело из-за создания Координационного совета оппозиции

В Беларуси возбуждено уголовное дело из-за создания и деятельности Координационного совета оппозиции, заявил белорусской редакции агентства Sputnik генпрокурор республики Александр Конюк.

Дело возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — заявил Конюк.

Ранее Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой захвата власти и предупредил, что будет принимать «адекватные меры». В руководстве Координационного совета в свою очередь заявили, что не угрожают национальной безопасности Беларуси.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала ключевая соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская — по её задумке, совет должен обеспечить «трансфер власти» в Беларуси. Координационный совет был окончательно сформирован 18 августа, в его президиум вошли семь человек, в том числе нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко. Совет обозначил своей целью новые выборы президента и мирную передачу власти, его участники подчеркнули, что не стремятся к изменению конституционного строя Беларуси и её внешнеполитического курса.