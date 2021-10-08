В Батуми обрушилась часть жилого дома, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передаёт местное агентство «Батумелеби».

ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают медики, полиция и спецтехника. Под завалами остались люди. Спасатели уже извлекли трёх человек, в том числе двоих детей, один из которых новорождённый. Их доставили в больницу. Также под обломки попали около десяти машин.

По словам очевидцев, перед обрушением в доме произошёл взрыв. Сейчас на месте работает скорая помощь, полиция и спецтехника. Спасатели эвакуируют жителей дома. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как людей эвакуируют из домов рядом с обрушившимся зданием с помощью подъёмного крана.