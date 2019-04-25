В башкирской школе 16 детей отравились слезоточивым газом

В городе Белорецке в Башкирии 16 детей поступили в больницу с симптомами отравления после распыления слезоточивого газа в школе, со ссылкой на сотрудника пресс-службы регионального Минздрава пишет «Интерфакс».

«16 школьников обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз — отравление неизвестным газом. Пока все находятся под наблюдением врачей», — сообщил собеседник со ссылкой на главного врача Белорецкой больницы.

Первоначально сообщалось о 13 пострадавших школьниках, дети и учитель были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу «с симптомами раздражения, отравления и болью в животе».