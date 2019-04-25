Происшествия

В башкирской школе 16 детей отравились слезоточивым газом

25.04.2019 16:30

В городе Белорецке в Башкирии 16 детей поступили в больницу с симптомами отравления после распыления слезоточивого газа в школе, со ссылкой на сотрудника пресс-службы регионального Минздрава пишет «Интерфакс».

«16 школьников обратились за медицинской помощью. Предварительный диагноз отравление неизвестным газом. Пока все находятся под наблюдением врачей», сообщил собеседник со ссылкой на главного врача Белорецкой больницы.

Первоначально сообщалось о 13 пострадавших школьниках, дети и учитель были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу «с симптомами раздражения, отравления и болью в животе».

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