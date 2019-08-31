В Башкирии женщина задушила своего годовалого сына и заявила о его пропаже

В Башкирии после двухдневных поисков обнаружено тело годовалого мальчика. Об этом сообщили волонтёры местного отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В убийстве ребёнка созналась его мать.

Как пишет Znak.com, утром 29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово обратилась в правоохранительные органы, с заявлением о пропаже её годовалого сына. Женщина рассказала, что якобы она уложила своих двоих детей спать, а затем легла сама. Утром кроватка младшего сына была пуста. На поиски ребенка были подняты полицейские, сотрудники МЧС и волонтёры, также привлекались кинологи и водолазы. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В субботу, 31 августа, СК по Республике Башкортостан заявил, что по подозрению в совершении убийства малыша задержана его мать. В ходе допроса женщина дала признательные показания.

«Как установлено следствием, ночью 29 августа подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего закопала его на территории своего придомового участка. Тело ребёнка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В отношении задержанной планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.