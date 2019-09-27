В Башкирии Росгвардии запретили стрельбу из автоматов на полигоне из-за попадания пуль в жилые дома

Ленинский районный суд Уфы запретил стрелять из оружия дальнего действия — пулемётов, гранатомётов и автоматов — на военном полигоне Росгвардии, пишет «Коммерсантъ».

Иск в суд подала военная прокуратура после того, как провела проверку на полигоне вместе с экспертно-криминалистическим центром МВД Башкирии. Во время неё выяснилось, что в заборы и крыши жилых домов, расположенных менее чем в двух километрах от полигона, попадали пули. Также выяснилось, что на первом огневом рубеже на полигоне, где официально разрешено стрелять только из пистолетов, стреляли из охотничьего ружья, автомата Калашникова и снайперской винтовки. Теперь на полигоне разрешена стрельба только из пистолетов.

«Коммерсантъ» отмечает, что за закрытие стрельбища выступали местные жители, но тот же суд отказал им в иске, а власти пообещали, что полигон перенесут в другое место.