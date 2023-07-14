В Башкирии полицейские задержали троих тагильчан по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков

В Башкирии полицейские задержали троих жителей Нижнего Тагила по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также в покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Республики Башкортостан, сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

«В период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые вошли в состав организованной группы. По указанию неустановленного руководителя они забрали из Ленинградской и Московской областей свыше 32 килограмм наркотических средств и с целью последующего сбыта на автомобиле перевезли в Республику Башкортостан. Они оборудовали потайные места в Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах, в которые разместили 9 килограммов запрещённых веществ», — сообщили в генеральной прокуратуре РФ.

Сотрудники полиции из автомобиля обвиняемых изъяли 23 кг наркотиков, весы и упаковочные материалы. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу. Материалы в отношении неустановленного руководителя группы выделены в отдельное производство.

