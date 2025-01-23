В Башкирии по дороге из Нижнего Тагила в Тольятти сгорела фура

В ночь на 23 января на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии загорелась фура. Как сообщает региональное управление МЧС, грузовик ехал из Нижнего Тагила в Тольятти. По пути следования автомобиль задымился и загорелся. ПОжарные, прибыв на место, ликвидировали горение а после смыли сгоревшие материалы и технические жидкости с дорожного покрытия.

«Пострадавших нет, а вот товар полностью уничтожен. Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС», — отметили в ведомстве.