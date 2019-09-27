В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя

Водителю из Барнаула выписали 14 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения за одну ночь, со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД пишет ТАСС.

«На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Партизанской водитель автомобиля Toyota Lite Ace, мужчина 1989 года рождения, не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на большой скорости на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

Нарушитель не реагировал на требования сотрудников полиции остановиться и в районе улицы Белова столкнулся с автомобилем Nissan Sunny. На задержанного на месте ДТП мужчину составили 12 протоколов за проезд на запрещающий сигнал светофора, один протокол за невыполнение требований об остановке и ещё один — за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции. Меру наказания для задержанного определит суд.