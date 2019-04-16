В «Автонете» опровергли внедрение платных перекрёстков

Пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев заявил, что информация о предложении НТИ решить проблему пробок в России за счёт платных перекрёстков «не соответствует действительности», пишет «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что на данный момент «экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится».

«24 апреля тема инновационных решений умной городской мобильности будет обсуждаться в рамках Международного навигационного форума. У экспертов будет возможность оценить все возможные риски инновационных решений и идей, которые применяются в других странах», — отметил Федосеев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя НТИ сообщило о предложении ввести плату за проезд перекрёстка или участка дороги в определённые часы. По данным источника агентства, это «приведёт к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей, приблизительно 10%, выберет альтернативный путь». Представитель «Автонета» уточнил, что к 2020 году идею протестируют в рамках проекта «Умный город» в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.