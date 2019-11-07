В Австрии задержали бывшего чиновника Минкульта, обвиняемого в мошенничестве

В Австрии задержан экс-чиновник Министерства культуры РФ Борис Мазо, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По нашей предварительной информации, задержанный за отмывание денег в Австрии экс-чиновник Минкультуры РФ — это бывший директор департамента Минкультуры Борис Мазо, которому в России заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он заочно арестован. Но задержание Мазо проходило не по запросу Российской Федерации, хотя более года назад он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи», — сообщил источник агентства.

Выяснилось, что Мазо был арестован Национальной полицией Испании в ходе операции против отмывания средств. Всего было задержано четверо человек, из которых трое — граждане России. Кроме того, в Испании ранее были задержаны бывшая жена и сын Мазо.