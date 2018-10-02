В аварии под Екатеринбургом пострадали четыре человека

Накануне, 1 октября, в 12:30 на 48-м км федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло ДТП с четырьмя пострадавшими, сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, 67-летний водитель Toyota RAV4, двигаясь по федеральной автодороге со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, почувствовал себя плохо, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan госпитализированы в больницу Екатеринбурга с травмами различной степени тяжести. С места ДТП в 9-ю детскую больницу Екатеринбурга санитарной авиацией доставлены два несовершеннолетних пассажира автомашины «Рено». В момент ДТП 5-летняя девочка и 3-летний мальчик находились на заднем сиденье автомашины в детских удерживающих устройствах, поэтому серьёзных травм они не получили.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий для установления причин и обстоятельств происшествия.