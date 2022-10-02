В аварии на Серовском тракте погибли две актрисы театра кукол из Краснотурьинска 

Ночью 1 октября, около 23:00, автобус с труппой Краснотурьинского театра кукол попал в аварию на Серовском шоссе. В результате ДТП погибли две актрисы: 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, ещё один актёр был госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, на 289-м км трассы Екатеринбург — Серов водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, по которой двигался пассажирский автобус ПАЗ с труппой театра кукол.

«Тягач принадлежит кушвинскому молочному предприятию, он возвращался в свой город из Серова без груза. Автобус перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск труппу артистов. По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев. По итогам тщательного разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Грузовым автомобилем управлял 51-летний мужчина, водитель грузовика был трезв. Как сообщают в свердловском главке, злостным нарушителем ПДД водитель не является.

Единственный госпитализированный, 21-летний Егор Старцев, сейчас находится в больнице с ушибами и резаной раной головы. Всего в автобусе с актёрами находилось 16 человек.