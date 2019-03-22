В аварии на Челябинском тракте пострадали пять человек (ВИДЕО)

Пять человек пострадали в аварии в районе поворота на Снежинск на трассе Челябинск — Екатеринбург, сообщает пресс-служба управления федеральных автодорог «Южный Урал».
Лобовое столкновение «Газели» и отечественного легкового автомобиля ВАЗ 2114 произошло около 06.40.
«[На месте аварии] организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД, МЧС и мастер подрядной организации находятся на месте ДТП», — добавили в организации.
По предварительной информации, на встречную полосу выехал 25-летний водитель «газели». Он двигался в сторону Челябинска:
«При выполнении обгона он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 41-летнего водителя. В результате водитель и три пассажира "четырнадцатой" госпитализированы», — уточнили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
Известно, что в ВАЗ-2114 ехали жители Каслинского района Челябинской области, а в «газели» — жители Оренбургской области.
«По предварительным данным, всех людей вытащили из машин и передали врачам до приезда пожарных. Разлива топлива и пожара не было», — прокомментировал руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Егор Пахомов.