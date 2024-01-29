В атмосфере радости, любви, душевного тепла и позитива. В ДК НТМК начато бронирование свадеб и церемоний бракосочетания на лето и осень 2024 года

В ДК НТМК началось бронирование свадеб и церемоний бракосочетания на лето и осень 2024 года.

Дворец предлагает организацию свадебных мероприятий «под ключ», с момента возникновения идеи до её полного воплощения в реальность. В распоряжении клиентов банкетное и фуршетное меню разных ценовых категорий и наполнения, зал для проведения банкета или церемонии бракосочетания (на выбор, в зависимости от концепции праздника и количества гостей), аренда звуковой и световой аппаратуры, светодиодного экрана и мультимедийного оборудования (профессиональные звукорежиссёр и режиссёр по свету, оператор видеомонтажа).

«Атмосфера дворца по всем параметрам подходит для проведения свадебной церемонии. Забота о гостях, тёплый приём — неотъемлемая часть наших мероприятий. Если на свадьбе царит атмосфера радости, любви, душевного тепла и позитива, такое торжество оставит о себе добрые воспоминания на всю жизнь. В каждой церемонии есть детали, которые помогают создать идеальную свадебную церемонию. Музыкальное сопровождение, голос ведущего, атрибуты и аксессуары, температура воздуха и ароматы — важна каждая деталь в построении этого события. У нас колоссальный опыт проведения свадеб, и мы действительно знаем, как сделать день вашей свадьбы незабываемым!» — рассказывает ведущая свадебных церемоний в ДК НТМК Анастасия Пахалюк.

Также к вашим услугам профессиональные сценаристы и ведущие свадебного банкета, фуршета или церемонии. По отдельному запросу — видеограф и фотограф, инструментальная музыка. И конечно, ваш праздник украсит концертная программа творческих коллективов Центра культуры и искусства НТМК (вокал, хореография, цирковое искусство).

+7 (3435) 23-14-14 (администратор Инга Сергеевна).

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