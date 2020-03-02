В Астрахани СК завёл уголовное дело на учительницу за секс с девятиклассником (ВИДЕО)

Астраханский Следственный комитет 2 марта возбудил уголовное дело в отношении 35-летней учительницы биологии одной из школ города после того, как местные СМИ сообщили о её сексуальных отношениях с учеником девятого класса.

В начале февраля новостной портал «Астрахань FM» рассказал об этой истории, ссылаясь на мать одного из учеников школы № 32. Женщина рассказала журналистам о компрометирующем видео, которое стало предметом обсуждения в школе. Запись была сделана втайне от педагога и ученика, из-под двери кабинета. Следователи начали проверку по факту публикации.

«Следственными органами СК России по Астраханской области по результатам проведённой доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

По версии следствия, интимные отношения между преподавателем и девятиклассником длились с сентября 2019 по февраль 2020 года. Как пишут астраханские СМИ, после скандала учительница уволилась из школы. Заявление по собственному желанию также написала директор учебного заведения.