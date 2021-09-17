В Асбесте вынесли приговор продавцам 4 кг изумрудов

Городской суд Асбеста вынес приговор двум мужчинам, которые хотели сбыть 3,9 килограмма изумрудов и заработать более 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Судом установлено, что в 2020 году один из осуждённых незаконно приобрёл у неустановленного лица драгоценные камни — изумруды природные необработанные в горной породе, не являющиеся ювелирными изделиями, общей массой свыше 3,9 кг, стоимостью свыше 4,1 миллиона рублей», — сообщили в прокуратуре.

Мужчины нашли потенциального покупателя, который оказался сотрудником полиции. Продавцы провели ему демонстрацию 66 драгоценных камней, после чего были задержаны. Подробности рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«В роли важных покупателей — коллекционеров, по легенде прибывших на солидную сделку из Москвы, выступили оперуполномоченные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Свердловской области и их коллеги из ФСБ. Брали реализаторов после того, как они продемонстрировали качество камней, оценив их на сумму более 4 миллионов рублей», — сказал Горелых.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второй получил 2,5 года лишения свободы условно.