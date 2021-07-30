В Асбесте в отделении полиции умер задержанный

В отделении полиции Асбеста умер задержанный по административной статье, со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, пишет Ura .ru.

ЧП произошло в кабинете № 104, рассказал собеседник издания. Он отметил, что в этом кабинете содержатся заключённые по административным статьям. Источник рассказал, что в отделении полиции идёт проверка. Другой собеседник рассказал, что на место происшествия уже выехали срочные службы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал уточнить информацию о происшествии.