В Асбесте родители пожаловались на руководство школы из-за холодных классов. Директор отвергла обвинения, заявив, что «ученики надышат»

Родители учеников школы № 13 в Асбесте пожаловались на руководство учреждения в Роспотребнадзор, прокуратуру и администрацию: в классах холодно начиная с понедельника, а со среды в регионе стоят рекордные минусовые температуры, пишет ЕАН.

Согласно сделанным одной из мам замерам, в классе у первоклашек накануне утром было +14 градусов. Родители потребовали объяснений от директора школы, и та им сообщила, что мёрзнут ученики только по утрам.

«Так и сказала: "Зачем вы температуру мерили утром? К обеду дети надышат и будет тепло. Нет проблем"», — поделилась ответом руководителя школы мама школьника Катерина Капустина.

Многие родители, по словам Катерины, сегодня оставили детей дома, а те школьники, которые пошли учиться, сидят за партами в куртках.

Директор школы Наталья Макурина подтвердила изданию свою позицию. По мнению Макуриной, родители зря «нагнетают истерию». Она отметила также, что вчера на улице было –39 градусов и многие дети на законных основаниях пропустили уроки. В целом педагог объяснила температурные перепады в классах тем, что школа остыла за каникулы, сейчас нагревается за счёт «живых организмов», и это нормально.

«Сегодня температура в кабинетах нормализовалась. Наверное, нужно понимать, если вы уехали из квартиры на две недели, у вас стало прохладней, потому что там нет живых душ? Так и здесь, в школе было 11 января, когда мы вышли с каникул, прохладно. На улице было –25 две недели, и в школе, кроме сторожа, не было никого. Школа остыла. Вы знаете, что утром холоднее всего. Потом приходят дети, живые организмы, и через урок уже в классах +18, 19, 20 градусов», — развёрнуто объяснила свою позицию Наталья Макурина.

Она добавила также, что в школу уже приезжали специалисты Горэнерго и тепловой инспекции. Они зафиксировали температуру в классах на уровне +18 градусов — это показатели в пределах нормы.

Утром 15 января в соцсети «ВКонтакте» ситуацию прокомментировали представители Министерства образования Свердловской области.