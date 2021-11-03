В  Асбесте неизвестные расстреляли автомобиль врача-реаниматолога 

В Асбесте около 22:00 у инфекционного отделения асбестовской больницы № 1 обстреляли автомобиль врача-реаниматолога и само здание, перепрофилированное под ковидный госпиталь. По словам очевидцев, выстрелы были сделаны из ружья. Врач не пострадал, сообщает Е1.RU.

«По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего», — отметил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Как пишет издание, стрельба может быть связана с желанием отомстить за умершего от COVID-19 родственника.