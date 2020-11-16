В «АртРезиденции» в Черноисточинске откроют парк скульптур из сена

В эти выходные на территории «АртРезиденции» пройдёт осенний фестиваль урожая и красок «Сено-Солома». На нём состоится торжественное открытие парк скульптур из сена, созданных уральскими мастерами. Также для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы по керамике и мыловарению, маркет-плейс, краеведческий квест и выступление фольклорного коллектива «Счастье».

Главное событие фестиваля «Сено-Солома» — открытие парка лэнд-арта из сена. Для парка уральские скульпторы в течение недели будут создавать четыре уникальных арт-объекта из сена. Участие примут тагильские мастера Александр Иванов и Андрей Барахвостов и невьянские — Валерий Баталов и Юрий Заикин.

В 16:00 начнётся краеведческий квест «Щёрная метка». Организаторы предлагают найти клад, по легенде представляющий старинные сокровища, спрятанные последним из Демидовых. А послания и задания квеста участники смогут найти в специально зашифрованных точках на территории бывшего завода.

Кроме этого, посетителей ждут творческие лаборатории: тагильская мастерица и художница Елена Прошко научит делать кукол из соломы и керамики, создатель натуральной косметики из трав Ксения Волчкова покажет, как варить мыло, а творческая студия «фАРТук» предложит нарисовать осенний натюрморт. Также планируется традиционный маркет-плейс от ремесленников, народная кухня, музыкальная программа и фотозоны от тагильских студий декора. В музее наличников пройдут экскурсии и игровые представления при участии фольклорного коллектива «Счастье».

Фестиваль осени, урожая и красок «Сено-Солома» начнётся 21 ноября в 14:00 в «АртРезиденции» на Кирова, 2а.