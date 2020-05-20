В Арамиле у ребёнка в дежурной группе детсада нашли коронавирус

В Арамиле с 19 мая приостановили работу одной из дежурных групп в детском саду «Родничок» из-за того, что у воспитанника нашли коронавирус, со ссылкой на региональный оперативный штаб пишет Znak.com.

По данным штаба, ребёнок последний раз посещал садик 8 мая, но после его не пускали в группу из-за признаков ОРВИ. 18 мая у ребёнка подтвердился тест на коронавирусную инфекцию, сейчас ему оказывается медицинская помощь. В детском саду проводится комплекс всех противоэпидемиологических мероприятий: выявляется круг контактных лиц, они изолируются, проводится дезинфекция.

Дежурные группы в детских садах появились в апреле после того, как работникам некоторых организаций разрешили выходить на работу. Больше всего дежурных групп сейчас создано в Екатеринбурге, их количество постоянно растёт. В Свердловской области коронавирус на сегодня подтвердился у 3134 человек, 890 пациентов выздоровели, 8 умерли.