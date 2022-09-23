В Арамиле научно-производственный холдинг ВМП, занимающийся изготовлением импортозамещающих защитных покрытий, набирает новых сотрудников

Производитель индустриальных покрытий для защиты металлоконструкций от коррозии и огня научно-производственный холдинг ВМП наращивает объёмы выпуска продукции и набирает новых сотрудников. Основной производственный комплекс предприятия находится в Арамиле. Здесь производят лакокрасочные материалы, которые защищают металл от солёной воды и экстремальных условий Арктики.

По словам президента холдинга ВМП Михаила Вахрушева, спрос на продукцию растёт, в том числе благодаря собственным научным разработкам:

«30 лет мы занимаемся производством индустриальных покрытий. Это не просто производство — мы развиваем науку, которая является основой нашей конкурентоспособности. Много лет наши материалы являются хорошим примером импортозамещения, и сегодня мы наблюдаем увеличение спроса на них. Мы имеем долгосрочные планы по инвестициям, расширению производства, модернизации текущих мощностей и инвестируем значительную долю прибыли именно в развитие».

Как сообщили в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, ежегодно компания производит свыше 15 тысяч тонн покрытий. Суммарно ими обработано уже 100 миллионов квадратных метров поверхностей, в числе которых космодромы «Плесецк» и «Восточный», атомные электростанции Нововоронежская и Кольская, главные стадионы Екатеринбурга, Казани, Самары, «президентский» мост через Волгу в Ульяновске и многие другие. В Арамиле выпускается порядка 10 тысяч тонн продукции в год.

В связи с расширением компания строит новый многофункциональный склад с логистической инфраструктурой, что позволит в полтора раза повысить производительность труда на этом участке. Инвестиции завода составили 210 миллионов рублей, проект получил статус приоритетного и поддержку региональных властей.

«Это предприятие довольно давно работает в сфере импортозамещения, наращивает объём продукции и количество сторон, с которыми сотрудничает. На реализацию инвестиционного проекта по строительству склада предприятию предоставлены налоговые преференции: льгота по налогу на прибыль и льгота по налогу на имущество. Особенно ценно, что предприятие не отложило свои инвестиционные планы. Это объяснимо: спрос на продукцию холдинга, учитывая, что предприятие пользуется собственными научными наработками, только возрастает», — отметила и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

Сегодня на предприятии трудится более 500 человек, есть потребность в дополнительных сотрудниках: нужны электрики, механики, аппаратчики по приготовлению материалов и другие специалисты.