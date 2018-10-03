В Арамиле грузовик протаранил внедорожник и перевернулся (ВИДЕО)

03.10.2018 10:00
Накануне вечером в Арамиле грузовик «Тонар» врезался во внедорожник и перевернулся на бок, пишет E1.ru.
По словам очевидцев ДТП, машины столкнулись около 17:00 напротив поворота на рынок «Арамильский привоз». Грузовик врезался во внедорожник, а потом снёс дорожный знак и светофор. После этого «Тонар» опрокинулся на бок. У внедорожника при ударе оторвало передний бампер.
«"Тонар" ехал по главной. Со стороны "Привоза" выезжал внедорожник, "Тонар" немного его задел, но успел отвернуться и уехал в кювет. Насколько я знаю, там не работает светофор», — рассказал очевидец Эдуард.