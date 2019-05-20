В апреле российские предприятия задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова на X съезде Федерации независимых профсоюзов России заявила, что, по оперативным данным, на начало апреля задолженность по зарплате в России составляла почти 3 млрд рублей, пишет «Интерфакс». Ещё столько же работодатели выплатили работникам в первые два месяца текущего года.

«На особом контроле правительства находятся задачи по снижению задолженности по заработной плате. По наиболее актуальным данным, на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2,9 млрд рублей. Но в то же время за период января — февраля текущего года была погашена задолженность перед 68 тысячами работников на общую сумму 2,9 млрд рублей», — сказала Голикова.

По её словам, в прошлом году в общей сложности была ликвидирована задолженность по заработной плате перед 540 тысячами работников на общую сумму 13,6 млрд рублей.