В Анапе освободили из-под стражи мужчину, застрелившего двух соседей из-за громкой музыки

Краснодарский краевой суд приговорил к двум годам исправительных работ и отпустил на свободу жителя Анапы, застрелившего двух соседей из-за громкой музыки, со ссылкой на аппарат судебной инстанции пишет Znak.com.

По данным следствия, 3 февраля 2019 года подсудимый в селе Супсех, возмущённый тем, что во дворе его соседей, 60-летнего отца и 30-летнего сына, играла громкая музыка, пришёл к ним и сделал им замечание, однако соседи вместе со своим знакомым устроили скандал, вооружились и отправились выяснять отношения. Обвиняемый застрелил отца и сына из охотничьего ружья на территории своего участка, когда те начали к нему приближаться, после этого вызвал скорую помощь и полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом (статья 105 УК РФ), однако суд присяжных квалифицировал его действия как вынужденную самооборону. Обвиняемый также настаивал на этом, не признавая вину по инкриминируемой ему статье. В результате после исследования доказательств присяжные признали его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны (статья 108 УК РФ). Поскольку обвиняемый совершил преступление впервые, ему назначили исправительные работы, а с учётом времени, проведённого в СИЗО, суд освободил его из-под стражи.

По данным местных СМИ, прокуратура осталась недовольна приговором и намерена обжаловать его.